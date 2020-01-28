Футболіст забив фантастичний "радіокерований" гол

Бразильський футболіст "Порту" Алекс Теллес відзначився фантастичним ударом у півфіналі Кубка португальської ліги проти "Віторії Гімарайнш".
Алекс Теллес
27-річний захисник гостей на 66-й хвилині зміг настільки сильно і точно прикластися по м'ячу, що шкіряна сфера немов радіокерована по неймовірній траєкторії влетіла в кут воріт.
Відзначимо, що зустріч завершилася з рахунком 2:1. "Порту" завдяки голу Тікіньо на 75-й хвилині вийшов у фінал, де на 95-й хвилині програв "Бразі" (0:1).
Як повідомляв OBOZREVATEL, незвичайний гол був забитий під час товариського аматорського футбольного матчу в Туреччині.
У поєдинку місцевих команд один із футболістів примудрився забити гол "ударом скорпіона", при цьому зробивши це в перекиді.
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