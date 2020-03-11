Захисник "Ювентуса" Даніеле Лайки інфікований коронавірусом COVID-19, повідомляє пресслужба туринського клубу.

Даніеле Лайки

"Ювентус" зараз проводить всі нормативні заходи по ізоляції захисника від суспільства, щоб уникнути подальшого розповсюдження інфекції. Зокрема, клуб складає список осіб, яки безпосередньо контактували з гравцем.

Руганi 8 березня був в заявці "Ювентуса" на матч з "Інтером" (2:0), хоча і не виходив на поле. Вважається, що інкубаційний період коронавiруса – близько двох тижнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всі спортивні заходи в Італії були припинені до 3 квітня через спалах коронавiрусу.

УЄФА через коронавiрус скасував матчі Ліги Європи, а УПЛ прийняла рішення 23-ї (14-15 березня) і 24-й (21 березня) тури чемпіонату України по футболу в Прем'єр-лізі провести без уболівальників

11 березня Кабін ухвалив рішення ввести карантин в Україні через епідемію коронавiрусу. Він триватиме з 12 березня до 3 квітня.

У столиці закриють школи, дитячі садки, позашкільні та вищі навчальні заклади, а також розважальні центри, кінотеатри.

В цей же день в ВООЗ офіційно оголосили, що спалах нового коронавiрусу в світі є пандемією.

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