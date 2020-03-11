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12 березня • оновлено в 02:17
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Футболіст "Ювентуса" Даніеле Руганi інфікований коронавірусом

2.4т
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Захисник "Ювентуса" Даніеле Лайки інфікований коронавірусом COVID-19, повідомляє пресслужба туринського клубу.

Даніеле Лайки

Даніеле Лайки

"Ювентус" зараз проводить всі нормативні заходи по ізоляції захисника від суспільства, щоб уникнути подальшого розповсюдження інфекції. Зокрема, клуб складає список осіб, яки безпосередньо контактували з гравцем.

Руганi 8 березня був в заявці "Ювентуса" на матч з "Інтером" (2:0), хоча і не виходив на поле. Вважається, що інкубаційний період коронавiруса – близько двох тижнів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всі спортивні заходи в Італії були припинені до 3 квітня через спалах коронавiрусу.

УЄФА через коронавiрус скасував матчі Ліги Європи, а УПЛ прийняла рішення 23-ї (14-15 березня) і 24-й (21 березня) тури чемпіонату України по футболу в Прем'єр-лізі провести без уболівальників

11 березня Кабін ухвалив рішення ввести карантин в Україні через епідемію коронавiрусу. Він триватиме з 12 березня до 3 квітня.

У столиці закриють школи, дитячі садки, позашкільні та вищі навчальні заклади, а також розважальні центри, кінотеатри.

В цей же день в ВООЗ офіційно оголосили, що спалах нового коронавiрусу в світі є пандемією.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Місце
Італія Турин
Тег
ФК Ювентус
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