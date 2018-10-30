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Футболіст у Росії не витримав холоду і помер

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Футболіста і тренера любительської ліги Костянтина Андросенка знайшли мертвим у Смоленській області. За попередніми даними, смерть спортсмена настала через переохолодження.

Костянтин Андросенко

Костянтин Андросенко

Рен-ТВ

Слідчі з'ясовують, що сталося із молодим чоловіком. Розглядаються одразу декілька версій. Перевіряється, чи був футболіст тверезий. Також розглядається версія, що смерть носить кримінальний характер.

Футболіст грав одразу за декілька команд: "Смоленські діаманти", "Кристал", "Іскра-СЛФЛ". Трагедія стала справжнім шоком для усіх, хто знав гравця. Його друзі і колеги сподіваються, що співробітники поліції розберуться у цій темній історії, повідомляє Рен-ТВ.

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Місце
РосіяСмоленськ
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