Футболіст у Лізі Європи забив фантастичний гол із центру поля на останніх секундах. Відео

Англійський футболіст шотландського футбольного клубу "Рейнжерс" Кемар Руф відзначився феноменальним ударом у матчі 1-го туру Ліги Європи.

27-річний нападник забив на останніх хвилинах бельгійському "Стандарту", "вистріливши" з центру поля.

На 2-й доданій хвилині Руф побачив, що голкіпер суперника Арно Бодар далеко вийшов із воріт, і потужним ударом перекинув шкіряну сферу чітко у ворота. Зустріч завершилася з рахунком 0:2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в матчі другого за силою дивізіону чемпіонату Фінляндії між КТП і "Оулу" було забито неймовірно красивий гол здалеку.

На 18-й хвилині зустрічі гравець господарів Антті Макіярві отримав м'яч на фланзі, змістився в центр і пробив із 25 метрів, запустивши ігровий снаряд по фантастичній траєкторії.