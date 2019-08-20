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Футболіст "Шахтаря" отримав важку травму

1.9т Читати матеріал російською

18 серпня у матчі Прем'єр-ліги з ФК "Львів" важку травму отримав молодий футболіст донецького "Шахтаря" Олександр Пихальонок.

Олександр Пихальонок

Олександр Пихальонок

ФК "Шахтар"

Футболіст вийшов на заміну на 64-й хвилині гри, але змушений був покинути поле на медичному автомобілі вже через 10 хвилин. За повідомленням прес-служби гірників, 22-річний півзахисник отримав травму передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба.

У медичній службі "Шахтаря" заявили, що відновлення гравця займе близько 6 місяців. Найближчим часом Олександра прооперують.

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22-річний українець останні два сезони провів в оренді в "Маріуполі", проте цього літа отримав шанс закріпитися в основній команді "Шахтаря". Матч з ФК "Львів" був лише другим виходом на поле для Пихальонка в цьому сезоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно пекельну травму отримав російський футболіст.

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Місце
Україна Львів
Тег
ФК Шахтар
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