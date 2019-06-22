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Футболіст нокаутував арбітра і потрапив до в'язниці

1.4тЧитати матеріал російською

Футболіст-любитель Аарон Пол Уїк з британського міста Кінгс Лінн отримав тюремний термін за атаку на суддю під час матчу.

Британець проведе за гратами найближчі 20 місяців. У місцевій футбольній асоціації розраховують, що приклад Уїка стане попередженням для інших спортсменів, повідомляє Lynn News.

Інцидент стався у вересні 2018 року під час матчу між "Хорсфорд Юнайтед" і "Фелтуелл Юнайтед". Уїк, який захищав ворота "Хорсфорд" напав на рефері зустрічі Карла Сміта. Суддя знепритомнів від удару футболіста.

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Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, британський футболіст-любитель Лі Тейлор був засуджений за напад на групу уболівальників після матчу. Він в'їхав в підлітків на своєму BMW. 36-річний Тейлор отримав 10 років в'язниці.

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