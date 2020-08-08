Нідерландський півзахисник французького "Ліона" Мемфіс Депай показав, як гравці команди в роздягальні відреагували на перемогу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів над туринським "Ювентусом".

"Чвертьфінал", – підписав в Twitter знімок футболіст, на якому "Ліон" святкує сенсаційний успіх.

Футболіст "Ліона" показав, що творилося в роздягальні після перемоги над "Ювентусом" Twitter Мемфіса Депая

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні французький "Ліон" і англійський "Манчестер Сіті" стали першими учасниками чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.

Представник Ліги 1 несподівано здолав за сумою двох матчів "Ювентус", а команда українця Олександра Зінченка вибила з турніру мадридський "Реал".

У чвертьфіналі "Ліон" 5 серпня в Лісабоні зустрінеться з "Манчестер Сіті".