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29 лютого • оновлено в 11:57
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Футболіст "Динамо" Супряга встановив рекорд XXI століття в УПЛ

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Нападник "Динамо" Владислав Супряга, який виступає на правах оренди за "Дніпро-1", став першим футболістом в XXI столітті, кому вдалося оформити хет-трик в Прем'єр-лізі України в ворота "Динамо".

20-річний одесит за 19 хвилин забив три голи в матчі київського і дніпровського клубів в 20-му турі УПЛ (3:1).

1:1

2:1

3:1

Останній раз три голи в ворота киян в чемпіонаті України залітали у вересні 1998 року, коли відзначився півзахисник "Таврії" Олексій Осипов (3:3). Крім Супряги і Осипова, більше ніхто не забивав "Динамо" тричі в одному матчі УПЛ, повідомляє прес-служба ліги.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Владислав Супряга став першим народженим в XXI столітті українським гравцем, який забив два голи в матчі чемпіонатів країни.

У вересні 2019-го 19-річний футболіст оформив дубль у ворота "Карпат" (2:0) у 8-му турі першості України в Прем'єр-лізі.

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Читайте всі новини по темі "Прем'єр-ліга України" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Прем'єр-ліга України
Особа
Владислав Супряга
Місце
Україна
Теги
ФК Дніпро ФК Динамо Київ
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