Футболіст "Динамо" отримав в обличчя від фанатів у матчі з "Аяксом" - опубліковано відео

Нідерландські фанати облили водою польського футболіста київського "Динамо" Томаша Кендзьору. Пристойну кількість води 24-річний захисник отримав в обличчя після того, як забив гол у матчі плей-офф відбору Ліги чемпіонів з "Аяксом".

Інцидент стався в Амстердамі на "Йохан Кройф Арені". На 15-й хвилині поляк ефектно зіграв на добиванні в штрафний голландців і побіг святкувати до трибун. Коли Кендзьора повертався в поле його і дістали влучні фанати.

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Аякс - Динамо. Початок гри - о 22:00 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст "Аякса" Абдельхакім Нурі прийшов до тями після того, як пробув у комі 13 місяців.