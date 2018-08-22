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Футболіст "Динамо" отримав в обличчя від фанатів у матчі з "Аяксом" - опубліковано відео

2.2тЧитати новину російською

Нідерландські фанати облили водою польського футболіста київського "Динамо" Томаша Кендзьору. Пристойну кількість води 24-річний захисник отримав в обличчя після того, як забив гол у матчі плей-офф відбору Ліги чемпіонів з "Аяксом".

Інцидент стався в Амстердамі на "Йохан Кройф Арені". На 15-й хвилині поляк ефектно зіграв на добиванні в штрафний голландців і побіг святкувати до трибун. Коли Кендзьора повертався в поле його і дістали влучні фанати.

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Аякс - Динамо. Початок гри - о 22:00 за київським часом.

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Аякс - Динамо: онлайн відео голів

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст "Аякса" Абдельхакім Нурі прийшов до тями після того, як пробув у комі 13 місяців.

Читайте всі новини по темі "Динамо – Аякс" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Динамо – АяксЛіга чемпіонів
Особа
Томаш Кендзьора
Місце
НідерландиАмстердам
Об'єкти
ФК Динамо КиївФК Аякс
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