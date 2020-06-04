Нападаючий іспанського "Бетіса" Борха Іглесіас вирішив висловити протест проти расизму і гомофобії, пофарбувавши нігті в чорний колір.
"Це мій спосіб підвищити обізнаність і боротися з расизмом, але, думаю, він також добре працює і проти гомофобії. Також я повинен визнати, що вони мені подобаються", - зазначив 27-річний футболіст.
У клубі підтримали форварда.
"Сьогодні і завжди ми кажемо "ні" расизму і гомофобії. І взагалі будь-якого виду ненависті. Боротьба з цим злом може бути виражена різними способами. Важливо зробити її видимою", – відзначається в Twitter.
🖤🤍💚- Real Betis Balompié (En Casa) 🌴💚 (@RealBetis) June 4, 2020
Hoy y siempre decimos no al racismo y no a la homofobia. No a cualquier tipo de odio.
La lucha contra esta lacra se puede expresar de muchas maneras. Lo importante es visibilizarla.
Eres top, @ BorjaIglesias9. pic.twitter.com/rRnpNYz51P
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