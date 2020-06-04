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5 червня • оновлено в 00:00
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Футболіст "Бетіса" Іглесіас в знак протесту проти расизму і гомофобії пофарбував нігті

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1.3т
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Нападаючий іспанського "Бетіса" Борха Іглесіас вирішив висловити протест проти расизму і гомофобії, пофарбувавши нігті в чорний колір.

"Це мій спосіб підвищити обізнаність і боротися з расизмом, але, думаю, він також добре працює і проти гомофобії. Також я повинен визнати, що вони мені подобаються", - зазначив 27-річний футболіст.

У клубі підтримали форварда.

"Сьогодні і завжди ми кажемо "ні" расизму і гомофобії. І взагалі будь-якого виду ненависті. Боротьба з цим злом може бути виражена різними способами. Важливо зробити її видимою", – відзначається в Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США вандали нарвалися на чемпіона UFC під час заворушень. Момент потрапив на відео.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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