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Футболіст "Бенфіки" "застрелив" партнера, святкуючи "золото"

2.4тЧитати матеріал російською

Півзахисник "Бенфіки" Габріел Аппелт Пірес ядерно вiдзначив виграш своєї команди чемпіонату Португалії.

Перед тим, як команда проїхалася Лісабоном та показала кубок фанатам, футболісти влаштували невелике святкування на полi.

В один із таких моментів Пірес заволодів пляшкою шампанського і відкрив її прямо в обличчя воротареві Одіссеасу Влаходімосу. Крім удару снарядом, голкіпер неабияк наковтався шипучого напою.

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що боєць ММА отримав страшну травму, святкуючи перемогу. Спортсмен забрався на сітку октагону, але не зміг акуратно зістрибнути з неї і невдало приземлився на коліна, отримавши розрив передньої хрестоподібної зв'язки правого коліна,

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Тема
Чемпіонат Португалії
Місце
Португалія
Тег
ФК Бенфіка
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