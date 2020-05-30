Fox Sports повідомив про смерть Мессі: в мережі згадали "найсумнiшу новину"

8 років тому 29 травня 2012 відбулася одна з найбільш сумно відомих кібератак в спортивних ЗМІ.

Ліонель Мессі

Американський медіа-гігант Fox Sports оголосив про смерть Мессі в результаті "серцево-легеневої недостатності під час тренування".

"Ми повідомляємо сумну новину про те, що Ліонель Мессі помер від серцево-легеневої недостатності під час тренування", - говорилося в латиноамериканському акаунті Fox Sports в Twitter.

Повідомлення про смерть Мессі @FOXSports_norte

Твіт був швидко видалений, і Fox Sports визнав, що їх зламали, проте, новина встигла розлетітися миттєво.

"Ми шкодуємо про попереднiй твіт і приносимо свої вибачення тим, хто образився. Очевидно, ми були зламані", – написали в компанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 травня 2005 року Ліонель Мессі забив свій перший гол за "Барселону" в домашньому матчі 34-го туру іспанської Ла Ліги проти "Альбасете".

Офіційний Twitter Ла Ліги опублікував відео цього моменту на своїй сторінці.

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