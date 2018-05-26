Форвард "Реала" забив інопланетний супергол у фіналі ЛЧ

Нападаючий мадридського "Реала" Гарет Бейл відзначився фантастичним ударом у фіналі Ліги чемпіонів. Валлійська футболіст забив другий м'яч за іспанців в грі проти "Ліверпуля".

OBOZREVATEL веде онлайн -трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.

28-річний уродженець Кардіффа вийшов на заміну Іско на 61-й хвилині і вже через 3 хвилини разом з шокованим стадіоном святкував гол.

Отримавши гострий простріл з флангу Гарет в падінні через себе найпотужнішим ударом відправив шкіряну сферу точно в ворота.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на цю красу.

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