Форвард "Реала" забив інопланетний супергол у фіналі ЛЧ

Нападаючий мадридського "Реала" Гарет Бейл відзначився фантастичним ударом у фіналі Ліги чемпіонів. Валлійська футболіст забив другий м'яч за іспанців в грі проти "Ліверпуля".
OBOZREVATEL веде онлайн -трансляцію матчу Реал - Ліверпуль.
28-річний уродженець Кардіффа вийшов на заміну Іско на 61-й хвилині і вже через 3 хвилини разом з шокованим стадіоном святкував гол.
Отримавши гострий простріл з флангу Гарет в падінні через себе найпотужнішим ударом відправив шкіряну сферу точно в ворота.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на цю красу.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Київ ефектно осоромив російських пропагандистів на фіналі Ліги чемпіонів.
Крім того, фанати "Ліверпуля" зізналися, чим здивував Київ.
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