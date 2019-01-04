Форвард "Ман Сіті" встановив унікальний рекорд

Форвард клубу "Манчестер Сіті" аргентинець Серхіо Агуеро встановив неймовірний рекорд англійської Прем'єр-ліги у матчі 21-го туру чемпіонату, в якому його команда перемогла "Ліверпуль" — 2:1.

30-річний футболіст відкрив рахунок на 40-й хвилині матчу і завдяки цьому голу став першим гравцем в історії турніру, який забив у семи домашніх матчах поспіль проти одного суперника.

Sergio Aguero is the first player in Premier League history to score in seven consecutive home games against the same opposition.



King Kun strikes again at the Etihad. 👑 pic.twitter.com/cZUGDVaSw9 - Squawka Football (@Squawka) 3 січня 2019 р.

Цей гол для Серхіо став 153-м, забитим у матчах англійської Прем'єр-Ліги.

Нагадаємо, що 3 січня "Манчестер Сіті" завдав "Ліверпулю" першої поразки в сезоні. Домашній успіх дозволив городянам вийти на друге місце, скоротивши відставання від мерсисайдців.

Двоє лідерів чемпіонату Англії подарували вболівальникам на стадіоні "Еттіхад" дійсно чудовий матч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер англійського клубу "Манчестер Сіті" публічно захопився футболістом збірної України Олександром Зінченком.

"Зінченко сьогодні був найкращим гравцем на полі. Знаєте чому? Тому що після помилки він не ховався. Я сказав хлопцям у перерві між таймами: "Вчіться у нього. Кожен може помилятися, кожен. Але подивіться, як він на це відреагував", — заявив Гвардіола на післяматчевій прес-конференції.