Форвард "Ман Сіті" встановив унікальний рекорд

Форвард клубу "Манчестер Сіті" аргентинець Серхіо Агуеро встановив неймовірний рекорд англійської Прем'єр-ліги у матчі 21-го туру чемпіонату, в якому його команда перемогла "Ліверпуль" — 2:1.

30-річний футболіст відкрив рахунок на 40-й хвилині матчу і завдяки цьому голу став першим гравцем в історії турніру, який забив у семи домашніх матчах поспіль проти одного суперника.

Sergio Aguero is the first player in Premier League history to score in seven consecutive home games against the same opposition.



King Kun strikes again at the Etihad. 👑 pic.twitter.com/cZUGDVaSw9