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Форвард "Ман Сіті" встановив унікальний рекорд

1.2тЧитати матеріал російською

Форвард клубу "Манчестер Сіті" аргентинець Серхіо Агуеро встановив неймовірний рекорд англійської Прем'єр-ліги у матчі 21-го туру чемпіонату, в якому його команда перемогла "Ліверпуль" — 2:1.

30-річний футболіст відкрив рахунок на 40-й хвилині матчу і завдяки цьому голу став першим гравцем в історії турніру, який забив у семи домашніх матчах поспіль проти одного суперника.

Цей гол для Серхіо став 153-м, забитим у матчах англійської Прем'єр-Ліги.

Нагадаємо, що 3 січня "Манчестер Сіті" завдав "Ліверпулю" першої поразки в сезоні. Домашній успіх дозволив городянам вийти на друге місце, скоротивши відставання від мерсисайдців.

Двоє лідерів чемпіонату Англії подарували вболівальникам на стадіоні "Еттіхад" дійсно чудовий матч.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер англійського клубу "Манчестер Сіті" публічно захопився футболістом збірної України Олександром Зінченком.

"Зінченко сьогодні був найкращим гравцем на полі. Знаєте чому? Тому що після помилки він не ховався. Я сказав хлопцям у перерві між таймами: "Вчіться у нього. Кожен може помилятися, кожен. Але подивіться, як він на це відреагував", — заявив Гвардіола на післяматчевій прес-конференції.

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Англії
Особи
Серхіо АгуероОлександр ЗінченкоПеп Гвардіола
Місце
АнгліяМанчестер
Теги
ФК Манчестер СітіФК Ліверпуль
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