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20 грудня • оновлено в 18:06
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Форвард "Динамо" попався на допінгу – ЗМІ

2.3т
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Нападник київського "Динамо" і збірної України з футболу Артем Бесєдін провалив допінг-тест після матчу Ліги Європи проти "Мальме" 28 листопада.

Артем Бесєдін

Артем Бесєдін

ФК "Динамо"

Про це повідомляє Youtube-канал "Татотаке". За інформацією джерела, футболіст вже усунутий від будь-якої футбольної діяльності на 30 днів. Інші деталі невідомі, а розслідування у цій справі тільки почалося.

У цьому сезоні Бесєдін зіграв за "Динамо" 23 матчі і забив вісім голів. Також Бесєдін провів у 2019 році два матчі за збірну України, в яких відзначився одним голом.

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Зараз футболісти "Динамо" перебувають у відпустці, а розпочнуть тренування в середині січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" вперше за багато років не змогло вийти з групи Ліги Європи.

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Автор
Юрій Трохимчук
Тема
Ліга Європи
Особа
Артем Бесєдін
Місце
Україна Київ
Тег
ФК Динамо Київ
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