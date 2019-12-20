Форвард "Динамо" попався на допінгу – ЗМІ

Нападник київського "Динамо" і збірної України з футболу Артем Бесєдін провалив допінг-тест після матчу Ліги Європи проти "Мальме" 28 листопада.
Артем Бесєдін
ФК "Динамо"
Про це повідомляє Youtube-канал "Татотаке". За інформацією джерела, футболіст вже усунутий від будь-якої футбольної діяльності на 30 днів. Інші деталі невідомі, а розслідування у цій справі тільки почалося.
У цьому сезоні Бесєдін зіграв за "Динамо" 23 матчі і забив вісім голів. Також Бесєдін провів у 2019 році два матчі за збірну України, в яких відзначився одним голом.
Зараз футболісти "Динамо" перебувають у відпустці, а розпочнуть тренування в середині січня.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" вперше за багато років не змогло вийти з групи Ліги Європи.
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