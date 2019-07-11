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Фонсека закотив скандал на тренуванні "Роми" і вигнав помічника

3.3т Читати матеріал російською

Головний тренер "Роми" Паулу Фонсека посварився зі своїм першим помічником Тіагу Леалом просто на футбольному полі перед початком тренувального заняття.

Тренування було закритим для відвідування преси, однак на занятті були присутні журналісти клубного телеканалу "Роми", які й стали свідками конфлікту.

Паулу Фонсека

Паулу Фонсека

За інформацією Corriere dello Sport, Фонсека неодноразово підвищував голос на свого колегу і зробив йому жорстку догану. Головний тренер римлян завівся до такої міри, що іншому представнику тренерського штабу Нуну Кампушу довелося заспокоювати Фонсеку і відводити свого боса в сторону. В результаті Леалу довелося покинути межі поля.

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Варто зазначити, що Леал — тренер із тактики. Він працює з Фонсекою вже протягом п'яти років і входив, зокрема, в тренерський штаб "Шахтаря".

Як повідомляв OBOZREVATEL, легенда "Роми" Франческо Тотті різко висловився через прихід Фонсеки в римський клуб.

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Особа
Паулу Фонсека
Місце
Італія Рим
Тег
ФК Рома
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