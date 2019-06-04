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Фонсека погодив трирічний контракт: названий клуб

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Головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека домовився з керівництвом "Роми" про трирічний контракт для португальського фахівця.

За інформацією авторитетного італійського журналіста Джанлуки Ді Марція, агенти Фонсекі тепер будуть просити "Шахтар" відпустити фахівця в італійський клуб без виплати відступних.

Уточнюється, що переговори між римлянами і Фонсекою значно просунулися, але остаточне рішення про призначення ще не прийнято.

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ЗМІ: Фонсека залишає "Шахтар"

Як повідомляв OBOZREVATEL, ще одним претендентом на Фонсека ЗМІ називали "Мілан".

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Особа
Паулу Фонсека
Тег
ФК Рома
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