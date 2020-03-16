ФК "Динамо" звернувся до вболівальників через ситуацію з коронавірусом

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) виступив зі зверненням до уболівальників з приводу ситуації з поширенням коронавіруса і жорстким карантином в Україні.

"В останні дні гра в футбол, любов до якої нас всіх об'єднує, відійшла на другий план. На першому – здоров'я і безпека людей перед загрозою, яка стоїть перед усім світом. Нам боляче бачити матчі без глядачів, нам боляче спостерігати, як скасовують футбольні зустрічі та зупиняють турніри. Але безпека людей – понад усе!

ФК "Динамо"

У цих умовах футбольний клуб "Динамо" (Київ) закликає своїх уболівальників бути відповідальними громадянами. Численні обмеження на державному і місцевому рівні є вимушеними заходами, покликаними допомогти зупинити поширення вірусу COVID-19.

Проявіть відповідальність, розуміння і турботу один про одного. Не виходьте з дому без необхідності, дотримуйтесь правил гігієни і виконуйте рекомендації компетентних організацій! Бережіть себе!", – йдеться в зверненні ФК "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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