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Фінал Ліги Європи: УЄФА наклав заборону через рекордсмена "Шахтаря"

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УЄФА заборонив лондонському "Арсеналу" перед початком фіналу Ліги Європи провести акцію на підтримку свого півзахисника вірменина Генріха Мхітаряна.

За інформацією газети Daily Mail, гравці "канонірів" збиралися вийти на розминку перед вирішальним матчем в однакових футболках із прізвищем вірменського легіонера на спині. Однак такі дії клуб зобов'язаний погоджувати з організаторами, а УЄФА виступила категорично проти цієї ідеї.

Нагадаємо, що лондонський "Арсенал" вирішив залишити Мхітаряна в Англії і не везти на фінал Ліги Європи з міркувань безпеки. "Каноніри" бояться, що його присутність у Баку відверне решту команди і працівників.

Генріх Мхітарян

Генріх Мхітарян

Новини
Фінал Ліги Європи: Арсенал жорстко наїхав на УЄФА

Річ у тім, що громадянам Вірменії заборонений в'їзд до Азербайджану через Карабахський конфлікт. При цьому раніше Європейський футбольний союз (УЄФА) оголосив про те, що Мхітарян зможе спокійно взяти участь у фіналі Ліги Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вболівальники лондонського "Арсеналу" зажадали від УЄФА перенести фінал Ліги Європи, який відбудеться 29 травня у столиці Азербайджану Баку.

На їхню думку, річ не лише в тім, що матч двох англійських команд відбудеться у п'яти тисячах кілометрів від Туманного Альбіону, куди дуже важко дістатися, але і конфлікт між Вірменією і Азербайджаном не дозволить виступити у вирішальній зустрічі півзахиснику "Арсеналу" Генріху Мхітаряну.

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Тема
Ліга Європи
Особа
Генріх Мхітарян
Теги
ФК Арсенал ЛондонУЄФА
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