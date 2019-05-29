Фінал Ліги Європи: тренер "Челсі" розлютився на тренуванні — скандальне відео

Головний тренер лондонського "Челсі" Мауріціо Саррі, розлюченй, залишив тренування своєї команди напередодні фіналу Ліги Європи з "Арсеналом".
Заняття відбувалося напередодні на полі Олімпійського стадіону у Баку, де відбудеться поєдинок. В одному з моментів нападник "синіх" Гонсало Ігуаїн досить жорстко зіграв проти Давида Луїса. Футболісти після цього епізоду продовжили з'ясовувати взаємини, що і розлютило Саррі.
Італійський фахівець із люттю кинув на газон бейсболку, потім штовхнув її ногою і пішов до роздягальні своєї команди. Відповідне відео на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter опублікував британський телеканал BT Sport.
Tempers fraying in the Chelsea camp? 😡— Football on BT Sport (@btsportfootball) 28 травня 2019 р.
Higuain and Luiz come together in training and Maurizio Sarri is furious! pic.twitter.com/obSZ51KGGd
Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА заборонив футболістам лондонського "Арсеналу" проводити акцію на підтримку рекордсмена "Шахтаря" Генріха Мхітаряна.
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