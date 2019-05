Фінал Ліги Європи: тренер "Челсі" розлютився на тренуванні — скандальне відео

Головний тренер лондонського "Челсі" Мауріціо Саррі, розлюченй, залишив тренування своєї команди напередодні фіналу Ліги Європи з "Арсеналом".

Заняття відбувалося напередодні на полі Олімпійського стадіону у Баку, де відбудеться поєдинок. В одному з моментів нападник "синіх" Гонсало Ігуаїн досить жорстко зіграв проти Давида Луїса. Футболісти після цього епізоду продовжили з'ясовувати взаємини, що і розлютило Саррі.

Італійський фахівець із люттю кинув на газон бейсболку, потім штовхнув її ногою і пішов до роздягальні своєї команди. Відповідне відео на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter опублікував британський телеканал BT Sport.

Tempers fraying in the Chelsea camp? 😡



Higuain and Luiz come together in training and Maurizio Sarri is furious! pic.twitter.com/obSZ51KGGd