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Фінал Ліги Європи: "Арсенал" зробив заяву через рекордсмена "Шахтаря"

6.6тЧитати матеріал російською

Рекордсмен донецького "Шахтаря" та чемпіонатів України з футболу Генріх Мхітарян точно не візьме участі у фіналі Ліги Європи, який 29 травня відбудеться у Баку.

Лондонський "Арсенал", кольори якого захищає вірменський півзахисник, за допомогою свого офіційного сайту оголосив про те, що Генріх не полетить до столиці Азербайджану.

"Ми ретельно вивчили всі варіанти участі Мхітаряна, але після обговорення цього питання з ним та його сім'єю ми всі разом домовилися, що він не буде на нашому виїзді. Ми написали до УЄФА, висловлюючи нашу глибоку стурбованість з приводу цієї ситуації. Генріх був ключовим гравцем на нашому шляху до фіналу, так що це велика втрата для нас із точки зору команди", — йдеться у заяві "канонірів".

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Генріх Мхітарян

Генріх Мхітарян

ФК "Арсенал"

Зазначимо, що між Вірменією та Азербайджаном існує конфлікт через Нагірний Карабах, в результаті чого вірменам заборонено в'їзд на територію сусідньої держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на фіналах Ліги Європи і Ліги чемпіонів 2019 року буде вперше використано нововведення у складах команд.

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Тема
Ліга Європи
Особа
Генріх Мхітарян
Тег
ФК Арсенал Лондон
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