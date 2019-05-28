Фінал Ліги Європи 2019: що потрібно знати про скандальний матч

Лондонські "Челсі" та "Арсенал" 29 травня зустрінуться в фіналі Ліги Європи на "Олімпійському" стадіоні в Баку.

Як і фінал Ліги чемпіонів, "розв'язка" в ЛЄ стала чисто британською та вперше в історії турніру у вирішальному матчі зіграють команди з одного міста. Це буквально об'єднало уболівальників обох команд в боротьбі проти УЄФА - фанати виступили зі справжнім демаршем проти проведення фіналу в Баку через проблеми з логістикою та ситуацію з Генріхом Мхітаряном.

ХТО І ЯК ПОТРАПИВ ДО ФІНАЛУ

"Челсі" та "Арсенал" дійшли до фінального матчу з групової стадії. Що цікаво, обидві команди в цьому сезоні зустрічалися з українськими клубами — "Челсі" в 1/8 фіналу розгромив "Динамо" (3:0 і 5:0 ), а "Арсенал" двічі у групі обіграв "Ворсклу" (4:2 і 3:0).

"Динамо" виявилося повністю безсилим в матчі з "Челсі"

У плей-офф "Челсі" крім "Динамо" пройшов шведський "Мальме" (2:1, 3:0), чеська "Славія" (1:0 і 4:3) і німецький "Айнтрахт" (1:1, 1:1, по пен. — 4:3). "Арсенал" же розібрався з білоруським БАТЕ (0:1, 3:0), французьким "Ренном" (1:3, 3:0), італійським "Наполі" (2:0, 1:0) та іспанською "Валенсією" (3:1, 4:2).

Між собою "Челсі" і "Арсенал" грали в єврокубках лише одного разу — у Лізі чемпіонів сезону 2003/2004, коли в 1/4 фіналу "аристократи" перемогли із загальним рахунком 3:2.

ДЕ ПРОЙДЕ ФІНАЛ

Вирішальний матч ЛЄ вперше приймає Азербайджан, у столиці Баку. Гра відбудеться на стадіоні "Олімпійський" місткістю 70 тисяч глядачів.

ЧОМУ НАВКОЛО ФІНАЛУ ВИНИК СКАНДАЛ

В УЄФА розраховують, що завдяки великій місткості стадіону нинішній фінал поб'є рекорд відвідуваності Ліги Європи/Кубка УЄФА (поки він встановлений на фіналі 1999 року у Москві, "Парма" — "Лаціо").

Але напередодні матчу англійські вболівальники створили певну кризу — фанати не хочуть їхати в Баку через далеку відстань (близько 5 000 км) і недостатню кількость квитків, виділених на поєдинок. Через це клуби були змушені повертати в УЄФА квитки, отримані за своїми квотами, і можуть позбутися суттєвої підтримки.

ХТО ВИМАГАВ ПЕРЕНЕСТИ ФІНАЛ

І знову лондонські вболівальники "Арсеналу". Тут причиною став фактор півзахисника "канонірів" Генріха Мхітаряна, який не зіграє у фіналі з політичних причин.

Річ у тім, що Мхітарян як громадянин Вірменії не може відвідувати Азербайджан через конфлікт у Нагірному Карабаху. Офіційно відомо, що Генріх відвідував Нагірний Карабах, через що потрапив під санкції азербайджанської влади. І хоча в Азербайджані були готові зробити виняток для Мхітаряна, сам гравець вирішив пропустити фінал.

ЧИ БУДЕ VAR?

Незважаючи на те, що по ходу турніру в матчах Ліги Європи не використовувалася система відеоповторів (VAR), у фіналі вона буде введена. Італійська бригада рефері на чолі з Джанлукою Роккі зможе вдаватися до допомоги повторів в усіх потрібних випадках.

ЩО ОТРИМАЄ ПЕРЕМОЖЕЦЬ КРІМ КУБКА

Переможець Ліги Європи завдяки останнім змінам у регламенті від УЄФА отримає також пряму путівку до групового турніру Ліги чемпіонів.

"Арсенал" виявився слабшим за "Челсі" у Прем'єр-лізі

Хоча "Челсі" вже там, забезпечивши собі 3 місце в англійській Прем'єр-лізі. І в разі перемоги "аристократів" пряму путівку в ЛЧ, відповідно до системи коефіцієнтів, отримає бронзовий призер чемпіонату Франції (5-а асоціація у рейтингу УЄФА). Якщо ж переможе "Арсенал", то саме він зіграє в наступному році в ЛЧ, оскільки в Англії посів 5-е місце, що не дає право на Лігу чемпіонів.

ЯКЕ ДОСЯГНЕННЯ ВСТАНОВИЛИ "ЧЕЛСІ" ТА "АРСЕНАЛ"

Вийшовши до фіналу Ліги Європи, "Челсі" та "Арсенал" по-своєму переписали історію — вперше у турнірі (як Ліги Європи, так і попереднього Кубка УЄФА) кубок розіграють дві команди з одного міста.

До цього у фіналі кілька разів грали команди тільки з однієї країни. Останнім був іспанський фінал сезону 2011/2012, коли у битві за кубок зустрілися "Атлетіко" (Мадрид) і "Атлетик" (Більбао).

"Атлетіко" став переможцем в останньому "національному" фіналі Ліги Європи

Що цікаво, англійські команди втретє поспіль виходять у фінал ЛЄ. У минулому сезоні "Манчестер Юнайтед" обіграв нідерландський "Аякс" (2:0), а у сезоні 2015/2016 "Ліверпуль" поступився іспанській "Севільї" (3:1).

Суто англійським фінал був лише одного разу — в найпершому сезоні Кубка УЄФА. У сезоні 1971/72 трофей розігрували у двоматчевому протистоянні "Тоттенхем" і "Вулверхемптон Вондерерс" (2:1 і 1:1).

ДЕ ДИВИТИСЯ ФІНАЛ

Українські любителі англійського протистояння "Челсі" та "Арсеналу" зможуть подивитися фінал ЛЄ у прямому ефірі телеканалу "Футбол 2". Також гру транслюватимуть російський мовник "Матч ТВ" і білоруський ТК "Білорусь 5".

ХТО ФАВОРИТ?

Букмекери надають перевагу "Челсі" — ставки на перемогу "аристократів" приймаються з коефіцієнтом 2,35. Нічия в основний час оцінюється котируванням 3,30. А успіх "Арсеналу" оцінюється показником у 3,00.

При цьому поставити на те, що "Челсі" просто стане володарем трофею, можна з котируванням 1,67. На "Арсенал" аналогічна позиція оцінюється показником 2,10.

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