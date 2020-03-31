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31 березня • оновлено в 22:46
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ФІФА знайшла спосіб врятувати футбол після коронавiруcу

2.1т
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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) планує створити спеціальний грошовий фонд допомоги лігам і клубам, які опинилися у важкій фінансовій ситуації через коронавiрус.

ФІФА знайшла спосіб врятувати футбол після коронавірусу

ФІФА знайшла спосіб врятувати футбол після коронавірусу

За інформацією The New York Times, організація приготувала "величезні гроші" на порятунок футбольної індустрії.

Відповідно до останнього звіту, у ФІФА є резерв у розмірі 2,74 мільярда доларів. Частина цієї суми федерація готова виділити в фонд, який буде управлятися, незалежно від керівництва самої організації. Допомога ФІФА буде надаватися клубам, які постраждали від кризи, викликаної коронавірусом.

Піти на такий крок ФІФА змусили випадки, що сталися протягом останнього тижня. Спочатку Уругвайська федерація футболу звільнила 400 співробітників через призупинення сезону. Пізніше стало відомо, що титулований словацький клуб "Жиліна" припинив своє існування.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Тег
ФІФА
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