ФІФА заборонила матч "Барселони"

Міжнародна Федерація футболу (ФІФА) заборонила матч "Жирона" — "Барселона" у США. Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що організація не дасть дозволу на проведення цього поєдинку чемпіонату Іспанії 27 січня 2019 року в Маямі.

"ФІФА не дозволяє проведення цієї зустрічі ніде, крім стадіону "Жирони", де вона грає. Матчі чемпіонату повинні проходити всередині країни. Ми виступаємо проти проведення матчу "Жирона" — "Барселона" в США і будь-якій іншій країні, крім Іспанії", — цитує Інфантіно AS.

Представники іспанської першості заявили, що звернуться у Спортивний арбітражний суд (CAS), як тільки отримають офіційну заборону від ФІФА на проведення матчу.

La Liga response to FIFA's official opposition to match in Miami: Should we receive official notification from FIFA that they prohibit the match, we will take the case to the Court of Arbitration for Sport (CAS) urgently