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ФІФА заборонила матч "Барселони"

2.7тЧитати матеріал російською

Міжнародна Федерація футболу (ФІФА) заборонила матч "Жирона" — "Барселона" у США. Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що організація не дасть дозволу на проведення цього поєдинку чемпіонату Іспанії 27 січня 2019 року в Маямі.

"ФІФА не дозволяє проведення цієї зустрічі ніде, крім стадіону "Жирони", де вона грає. Матчі чемпіонату повинні проходити всередині країни. Ми виступаємо проти проведення матчу "Жирона" — "Барселона" в США і будь-якій іншій країні, крім Іспанії", — цитує Інфантіно AS.

Представники іспанської першості заявили, що звернуться у Спортивний арбітражний суд (CAS), як тільки отримають офіційну заборону від ФІФА на проведення матчу.

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Тема
Чемпіонат Іспанії
Об'єкти
ФІФАФК Барселона
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Планков Илья
Планков Илья
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