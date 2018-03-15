ФІФА в паніці: в Іспанії висловилися про бойкот ЧС-2018

Міжнародна федерація футболу панікує з приводу бойкоту чемпіонату світу в Росії. У ФІФА визнають, що "напруженість знаходиться на межі", повідомляє авторитетне іспанське видання AS.

"У першому матчі ЧС-2018 Росія - Саудівська Аравія 14 червня Путін може отримати повний дипломатичний вакуум. ФІФА впала в паніку перед лицем зростаючого міжнародного тиску на бойкот чемпіонату світу. Організація тримає офіційне мовчання, але приватно деякі з її лідерів визнають, що "через отруєння полковника Скрипаля напруга зросла до межі", - пишуть в Іспанії.

Зазначається, що Англія почала переговори зі своїми західними союзниками, щоб залишити Путіна одного на стадіоні під час матчу-відкриття ЧС-2018. США підтримують бойкот.

"ФІФА дуже хвилюється. Ніщо не вказує на те, що напруженість навколо бойкоту ЧС-2018 буде менша. Навпаки: в Європі прагнуть йти далі, і це ставить Мундіаль під загрозу. Чемпіонат світу є великим страхом для ФІФА. Там буде дипломатична блокада проти Путіна. Але навіть вище цього ризику стоїть бойкот чемпіонату світу, загроза відмови від участі кількох країн", - сказано в тексті.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що Німеччина виступила з офіційною заявою щодо бойкоту ЧС-2018.