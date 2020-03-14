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14 березня • оновлено в 13:53
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ФІФА ухвалила екстрене рішення через коронавiрус

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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) виступила із заявою з приводу товариських матчів збірних на тлі пандемії коронавiрусу.

ФІФА

ФІФА

"У березні і квітні правило, яке зобов'язує клуби відпускати футболістів в національні команди, діяти не буде. Таке рішення прийнято в світлі загрози коронавiрусу", - йдеться в заяві пресслужби організації.

Крім цього ФІФА порекомендувала національні федерації утриматися від проведення матчів збірних і перенести вже заплановані зустрічі.

Нагадаємо, що збірна України з футболу повинна була провести "товарняки" проти Польщі (27 березня, Хожув) і Франції (31 березня, Париж). З великою часткою ймовірності УЄФА прийме рішення щодо їх скасування вже 17 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії призупинили всі спортивні заходи до 3 квітня. Крім того, місцеві футбольні чиновники збираються попросити УЄФА перенести початок чемпіонату Європи 2020 року.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Тег
ФІФА
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