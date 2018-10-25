ФФУ жорстоко покарала футболіста "Динамо": названо причину

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України прийняв рішення про дискваліфікацію захисника "Динамо" Томаша Кадара. Угорський легіонер "біло-синіх" був покараний за інцидент у матчі 12-го туру Прем'єр-ліги з "Ворсклою", який завершилася мінімальною перемогою киян — 1:0.

Епізод трапився на 59-й хвилині зустрічі. На думку судді Анатолія Абдули, Кадар порушив правила у силовій боротьбі із захисником, за що отримав жовту картку. Угорець демонстративно не погодився з рішенням рефері, відкинувши м'яч і плюнувши в бік Абдули. Ці дії КДК ФФУ оцінив у три матчі дискваліфікації.

Таким чином, Кадар не допоможе "Динамо" у найближчих матчах Прем'єр-ліги, зокрема у битві з донецьким "Шахтарем" 3 листопада.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" отримало посилення перед поєдинком Ліги Європи проти французького "Ренна".