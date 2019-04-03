ФФУ прийняла незрозуміле рішення щодо матчу "Шахтар" — "Динамо"

Комітет арбітрів Федерації футболу України прийняв дивне рішення щодо суддівської бригади на матч 1/4 фіналу Кубка країни, в якому зустрінуться "Динамо" і "Шахтар".

Поєдинок відбудеться у неділю, 7 квітня, на харківському стадіоні "Металіст". Обслуговувати гру довірили 37-річному рефері Максиму Козиряцькому із Запоріжжя.

Варто зазначити, що він лише з минулого року почав обслуговувати матчі Прем'єр-ліги, і зовсім не має досвіду й статусу для роботи на головному дербі країни. В його активі лише вісім зустрічей елітного дивізіону (з них п'ять – за участю "Олександрії").

Максим Козиряцький "Динамо" Київ від Шурика

Допомагати Козиряцькому на матчі "Шахтар" – "Динамо" будуть досвідчені лайнсмени Олександр Войтюк із Запоріжжя та Володимир Володін, який представляє Херсон. Роль четвертого арбітра виконає харків'янка Катерина Монзуль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ЗМІ з'явилася інформація про минулий конфлікт між головним тренером "Динамо" Олександром Хацкевичем і одним із легіонерів.

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