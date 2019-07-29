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"Фатальний період": тренер "Шахтаря" не погодився з поразкою в Суперкубку

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Донецький "Шахтар" не заслуговував поразки від київського "Динамо" в матчі за Суперкубок України.

Таку думку, коментуючи невдачу своєї команди в одеському поєдинку, висловив головний тренер "гірників" Луїш Каштру.

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Луїш Каштру

Луїш Каштру

ФК "Шахтар"

"Ми були сильні з перших хвилин матчу, перші 20 хвилин. Ми створили великі труднощі "Динамо". Кінець тайму був збалансований, і все було добре. Ми продовжували контролювати гру після перерви, "Динамо" стримувало наші атаки, у нас була перевага в швидких атаках. Але потім у нас трапився фатальний період – нам забивають з кутового, а потім ще в простій атаці. Ми дуже засмучені. У нас було в кілька разів більше швидких атак, в два рази більше ударів, ми створювали епізоди. Так, це не голи, але команда показала себе", – наводить слова португальця орреспондент OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на матчі "Динамо" і "Шахтаря" був присутній президент України Володимир Зеленський.

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Теми
Суперкубок України Динамо - Шахтар
Особа
Луїш Каштру
Місце
Україна Одеса
Тег
ФК Шахтар
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Volovik Oleg
Volovik Oleg
Похоже в Шахтёр приехал , другой Мирча Луческу , как он ещё о судействе не заговорил .
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