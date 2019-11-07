"Фантастика!" Реакція соцмереж на епічний матч "Шахтаря" в Загребі

У середу, 6 листопада "Шахтар" в неймовірному поєдинку Ліги чемпіонів проти "Динамо" (Загреб) вирвав нічию – 3:3, здобувши важливе очко в боротьбі за вихід у плей-офф турніру.

Голкіпер "Динамо" (Загреб) Домінік Ліваковіч

Сюжет матчу нагадував події голлівудського блокбастера – і два вилучення, і неймовірний камбек "гірників" у компенсований час з рахунку 1:3, і, нарешті, кульмінаційний момент з пенальті, який заробив у ворота хорватів голкіпер Андрій Пятов, що підключився до атаки своєї команди.

OBOZREVATEL публікує найцікавіші пости уболівальників і експертів в соцмережах з приводу нічиєї "Шахтаря" в Загребі.

Взагалі НЕ можу прігадаті, щоб воротарів на останніх секундах зароб пенальті у ворота суперник. Голі - пам'ятаю (привіт, Палоп!) Но щоб пенальті ... 🤔 - Вадим Скічко (@VadymSkichko) 6 листопада 2019 р

Анбелівбл Пятов! ВІН спеціаліст по пенали. В Харькове прівіз, у Загребі подарував💪🏻та врятував - Роман Бебех (@roman_bebekh) 6 листопада 2019 р

Шахтар на жилах, але витягнув цей матч 3: 3. Пятов привіз і П'ятов врятував ;-) - Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 6 листопада 2019 р

А говорили форвардів немає. Андрюха Пятов кращий - Dimon Sidorchuk (@imagineskyover) 6 листопада 2019 р

до 89 хвилини шахтар летить в 2 мяча- все зрозуміло, перемикаю на МанСіті. там якийсь кіпіш, воротаря видалили, судді тормозят- цікаво, додивилася.

переключаю- шахтар зрівняв.

чекануться # ЛЧ # шахтар - ПаламаЙчурк Анна (@pachukcha) 6 листопада 2019 р

Пятов після заверщенія кар'єри футболіста, може їхати в Голлівуд сценарії писати. Матч гідний фільму. - Andrew (@escapingSJ) 6 листопада 2019 р

Бляха. Те що зробив Шахтар має увійти в підручники з футболу. Це просто неможливо! - Дмитро (@ lion4u_) 6 листопада 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Шахтаря" Каштру прокоментував неймовірний результат донеччан в Загребі.

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