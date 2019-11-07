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7 листопада • оновлено в 12:20
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"Фантастика!" Реакція соцмереж на епічний матч "Шахтаря" в Загребі

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У середу, 6 листопада "Шахтар" в неймовірному поєдинку Ліги чемпіонів проти "Динамо" (Загреб) вирвав нічию – 3:3, здобувши важливе очко в боротьбі за вихід у плей-офф турніру.

Голкіпер "Динамо" (Загреб) Домінік Ліваковіч

Голкіпер "Динамо" (Загреб) Домінік Ліваковіч

Сюжет матчу нагадував події голлівудського блокбастера – і два вилучення, і неймовірний камбек "гірників" у компенсований час з рахунку 1:3, і, нарешті, кульмінаційний момент з пенальті, який заробив у ворота хорватів голкіпер Андрій Пятов, що підключився до атаки своєї команди.

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Як П'ятов заробив пенальті для "Шахтаря" на останній хвилині матчу з "Динамо" Загреб: відеофакт

OBOZREVATEL публікує найцікавіші пости уболівальників і експертів в соцмережах з приводу нічиєї "Шахтаря" в Загребі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Шахтаря" Каштру прокоментував неймовірний результат донеччан в Загребі.

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