"Фантастика!" Реакція соцмереж на епічний матч "Шахтаря" в Загребі

У середу, 6 листопада "Шахтар" в неймовірному поєдинку Ліги чемпіонів проти "Динамо" (Загреб) вирвав нічию – 3:3, здобувши важливе очко в боротьбі за вихід у плей-офф турніру.
Голкіпер "Динамо" (Загреб) Домінік Ліваковіч
Сюжет матчу нагадував події голлівудського блокбастера – і два вилучення, і неймовірний камбек "гірників" у компенсований час з рахунку 1:3, і, нарешті, кульмінаційний момент з пенальті, який заробив у ворота хорватів голкіпер Андрій Пятов, що підключився до атаки своєї команди.
OBOZREVATEL публікує найцікавіші пости уболівальників і експертів в соцмережах з приводу нічиєї "Шахтаря" в Загребі.
Взагалі НЕ можу прігадаті, щоб воротарів на останніх секундах зароб пенальті у ворота суперник. Голі - пам'ятаю (привіт, Палоп!) Но щоб пенальті ... 🤔- Вадим Скічко (@VadymSkichko) 6 листопада 2019 р
Анбелівбл Пятов! ВІН спеціаліст по пенали. В Харькове прівіз, у Загребі подарував💪🏻та врятував- Роман Бебех (@roman_bebekh) 6 листопада 2019 р
Шахтар на жилах, але витягнув цей матч 3: 3. Пятов привіз і П'ятов врятував ;-)- Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 6 листопада 2019 р
А говорили форвардів немає. Андрюха Пятов кращий- Dimon Sidorchuk (@imagineskyover) 6 листопада 2019 р
до 89 хвилини шахтар летить в 2 мяча- все зрозуміло, перемикаю на МанСіті. там якийсь кіпіш, воротаря видалили, судді тормозят- цікаво, додивилася.- ПаламаЙчурк Анна (@pachukcha) 6 листопада 2019 р
переключаю- шахтар зрівняв.
чекануться # ЛЧ # шахтар
Пятов після заверщенія кар'єри футболіста, може їхати в Голлівуд сценарії писати. Матч гідний фільму.- Andrew (@escapingSJ) 6 листопада 2019 р
Бляха. Те що зробив Шахтар має увійти в підручники з футболу. Це просто неможливо!- Дмитро (@ lion4u_) 6 листопада 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Шахтаря" Каштру прокоментував неймовірний результат донеччан в Загребі.
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