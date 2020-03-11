Фантастичний трилер в Ліверпулі: результати Ліги чемпіонів 11 березня

Іспанський "Атлетіко" і французький ПСЖ стали черговими чвертьфіналістами Ліги чемпіонів.

У матчах-відповідях 1/8 фіналу в Парижі місцевий ПСЖ здолав мюнхенську "Боруссію" (2:0), а в Ліверпулі господарі влаштували фантастичний трилер, в додатковий час пропустивши три голи від "Атлетіко" (2:3).

Ліверпуль - Атлетіко

Після поразки в першому матчі (0:1), підопічним Юргена Клоппа необхідно було атакувати з перших хвилин, що вони і робили. Раз по раз англійські футболісти тиснули "Атлетіко" подачами з різних флангів, але заробляючи лише кутові.

Ліверпуль - Атлетіко

"Матрасники" непогано трималися, в більшій мірі завдяки бездоганній грі голкіпера. Облак вiдпрацьовував за трьох в рамці, відбиваючи удар за ударом. Навіси, накиди - словенський воротар з'їдав все.

"Червоні" продовжували штурмувати і на 43-й хвилині забили такий необхідний гол. Після передачі Окслейда-Чемберлена Вейналдум оформив ідеальний удар головою під саму штангу з відскоком від газону без шансів для Облака - 1:0.

Ліверпуль - Атлетіко

У другому таймі ситуація не змінилася. "Ліверпуль" бив по воротах, не на мить не дозволяючи хмари розслабитись. На 66-й хвилині словенець виявився безсилий, але йому на допомогу прийшла поперечина.

Ліверпуль - Атлетіко

У кінцівці основного часу англійці мали безліч моментів, але забити таки не змогли. Фантастична розв'язка трапилася в екстратаймi.

На 94-й хвилині Вейналдум протягнув по всьому правому краю і шикарно видав на Фірміно. Бразилець головою влучив у штангу, але добив вже в порожні - 2:0.

А потім для Клоппа настав справжній кошмар. На 96-й голкіпер "Ліверпуля" Адріан вибив м'яч просто на ноги Феліксу, той віддав пас Льоренте і Маркос поцілив у дальній кут - 2:1.

Через кілька хвилин Льоренте зробив рахунок 2:2, відправивши Адріану неймовірний "подарунок" під поперечину - 2:2. Крапку на 120-й хвилині поставив Мората - 2:3.

Ліверпуль - Атлетіко

У паралельному матчі ПСЖ при порожніх трибунах вирішив всі свої питання ще в першому таймі. Незважаючи на млявий початок, коли парижани намагалися банальними навісами в штрафну зламати оборону німців, господарям вдалося домогтися потрібного результату ще до перерви.

Бернат та неймер з інтервалом в 15 хвилин оформили два голи і вивели свою команду в наступний раунд.

ПСЖ - Боруссія

ПСЖ - Боруссія

ПСЖ - Боруссія

ПСЖ - Боруссія

ПСЖ - Боруссія

ПСЖ Франція – "Боруссія" Д Німеччина 2: 0 (2: 0, 0: 0)

Голи: 1: 0 – 28 Неймар, 2: 0 – 45 Бернат.

ПСЖ – Навас, КЕРЕРА, Кімпембе, Маркіньос, Бернат, Паредес (Куассі, 90), Ді Марія (Курзава, 79), Сарабія (Мбаппе, 64), Гуйє, Неймар, Кавані.

Боруссія Д – Бюркі, Хуммельс, Пішчек, запаскудили, Хакимі (Гетце, 87), Джан, Геррейро, Санчо, Вітцель (Рейну, 71), Азар (Брандт, 69), Холанд.

Попередження: Холанд (16), Хуммельс (61), Бернат (68), Неймар (90), Ді Марія (90), Маркіньос (90), Мбаппе (90).

Вилучення: Джан (89).

Перший матч – 1: 2.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в перших матчах 1/8 фіналу "Атлетіко" обіграв "Ліверпуль" (1: 0), а "Боруссія" була сильніше ПСЖ (2: 1).

Відзначимо, що у вівторок, 10 березня визначилися перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів.

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