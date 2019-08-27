Фанати пригнали на матч Ліги чемпіонів радянський танк - фотофакт

Вболівальники сербської "Црвени Звезди" перед матчем раунду плей-офф Ліги чемпіонів проти "Янг Бойз" підігнали до стадіону імені Райко Митича в Белграді радянський танк T-55.
На місце інциденту прибула поліція, яка відмовилася порушувати кримінальну справу щодо цієї ситуації, оскільки на танку відсутні боєприпаси, і він не є військовою технікою, повідомляє Sport24.
На танку зображена емблема клубу і напис "Північна армія" – так називається об'єднання ультрас "Црвени".
За деякими даними, танк уболівальникам подарував власник компанії, яка торгує ломом, а сам він раніше придбав машину у сербських збройних сил. Дарко Мрсіц у своєму Twitter написав, що цей танк був захоплений у Вуковарі.
FK Crvena Zvezda "okrasila" stadion s tankom, ki naj bi bil iz Vukovarja. Potem gre verejtno za enega redkih, ki ga hrv branitelji niso uničili na Trpinjski cesti.- Darko Mrsic (@DarkoMrso) August 27, 2019
Bi bilo pa vsekakor bolj primerno, če bi Zvezdašo stadion okrasil z belo tehniko pokradeno iz Vukovarja ... pic.twitter.com/dkYOk8FDHx
Це викликало обурення у хорватів, які попросили УЄФА розібратися в інциденті.
Матч між "Црвеною Звездою" і "Янг Бойз" відбудеться сьогодні о 22:00. Перша зустріч завершилася з рахунком 2:2.
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