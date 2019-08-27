Фанати пригнали на матч Ліги чемпіонів радянський танк - фотофакт

Вболівальники сербської "Црвени Звезди" перед матчем раунду плей-офф Ліги чемпіонів проти "Янг Бойз" підігнали до стадіону імені Райко Митича в Белграді радянський танк T-55.

На місце інциденту прибула поліція, яка відмовилася порушувати кримінальну справу щодо цієї ситуації, оскільки на танку відсутні боєприпаси, і він не є військовою технікою, повідомляє Sport24.

На танку зображена емблема клубу і напис "Північна армія" – так називається об'єднання ультрас "Црвени".

За деякими даними, танк уболівальникам подарував власник компанії, яка торгує ломом, а сам він раніше придбав машину у сербських збройних сил. Дарко Мрсіц у своєму Twitter написав, що цей танк був захоплений у Вуковарі.

FK Crvena Zvezda "okrasila" stadion s tankom, ki naj bi bil iz Vukovarja. Potem gre verejtno za enega redkih, ki ga hrv branitelji niso uničili na Trpinjski cesti.

Bi bilo pa vsekakor bolj primerno, če bi Zvezdašo stadion okrasil z belo tehniko pokradeno iz Vukovarja ... pic.twitter.com/dkYOk8FDHx - Darko Mrsic (@DarkoMrso) August 27, 2019

Це викликало обурення у хорватів, які попросили УЄФА розібратися в інциденті.

Матч між "Црвеною Звездою" і "Янг Бойз" відбудеться сьогодні о 22:00. Перша зустріч завершилася з рахунком 2:2.

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