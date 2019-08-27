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Фанати пригнали на матч Ліги чемпіонів радянський танк - фотофакт

2.5т Читати матеріал російською

Вболівальники сербської "Црвени Звезди" перед матчем раунду плей-офф Ліги чемпіонів проти "Янг Бойз" підігнали до стадіону імені Райко Митича в Белграді радянський танк T-55.

Фанати пригнали на матч Ліги чемпіонів радянський танк - фотофакт

На місце інциденту прибула поліція, яка відмовилася порушувати кримінальну справу щодо цієї ситуації, оскільки на танку відсутні боєприпаси, і він не є військовою технікою, повідомляє Sport24.

На танку зображена емблема клубу і напис "Північна армія" – так називається об'єднання ультрас "Црвени".

За деякими даними, танк уболівальникам подарував власник компанії, яка торгує ломом, а сам він раніше придбав машину у сербських збройних сил. Дарко Мрсіц у своєму Twitter написав, що цей танк був захоплений у Вуковарі.

Це викликало обурення у хорватів, які попросили УЄФА розібратися в інциденті.

Матч між "Црвеною Звездою" і "Янг Бойз" відбудеться сьогодні о 22:00. Перша зустріч завершилася з рахунком 2:2.

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Ліга чемпіонів
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40 tetigistus
40 tetigistus
Мои братья сербы)
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Такая же быдлoта, шо и Кацaпы!
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