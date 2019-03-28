Фанати "Манчестер Сіті" через Зінченка передали привіт Гвардіолі

Фанати англійського "Манчестер Сіті" буквально вимагають від наставника команди Хосепа Гвардіоли включити українця Олександра Зінченка до складу на гру Прем'єр-ліги з лондонським "Фулхемом", яка відбудеться 30 березня.

На сторінці Manchester City News у соціальній мережі Twitter провели опитування про те, кого фанати "городян" хочуть бачити в стартовому складі на позиції лівого захисника в грі з "коттеджерами". Зінченко в списку претендентів посів перше місце з вражаючим відривом, набравши 76% голосів.

Олександр Зінченко (крайній зліва) з партнерами ФК "Манчестер Сіті"

Who should start at left-back in Manchester City's game against Fulham on Saturday? #mcfc - Manchester City News (@ManCityMEN) 27 березня 2019 р

Зазначимо, що вболівальники "Сіті" були в захваті від того, як Олександр зіграв за збірну України в стартових матчах відбору Євро-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Манчестер Сіті" прийняв рішення щодо кар'єри Зінченка.

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