Фанати "Манчестер Сіті" через Зінченка передали привіт Гвардіолі

Фанати англійського "Манчестер Сіті" буквально вимагають від наставника команди Хосепа Гвардіоли включити українця Олександра Зінченка до складу на гру Прем'єр-ліги з лондонським "Фулхемом", яка відбудеться 30 березня.

На сторінці Manchester City News у соціальній мережі Twitter провели опитування про те, кого фанати "городян" хочуть бачити в стартовому складі на позиції лівого захисника в грі з "коттеджерами". Зінченко в списку претендентів посів перше місце з вражаючим відривом, набравши 76% голосів.

Who should start at left-back in Manchester City's game against Fulham on Saturday? #mcfc