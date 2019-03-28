МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Фанати "Манчестер Сіті" через Зінченка передали привіт Гвардіолі

2.1тЧитати матеріал російською

Фанати англійського "Манчестер Сіті" буквально вимагають від наставника команди Хосепа Гвардіоли включити українця Олександра Зінченка до складу на гру Прем'єр-ліги з лондонським "Фулхемом", яка відбудеться 30 березня.

На сторінці Manchester City News у соціальній мережі Twitter провели опитування про те, кого фанати "городян" хочуть бачити в стартовому складі на позиції лівого захисника в грі з "коттеджерами". Зінченко в списку претендентів посів перше місце з вражаючим відривом, набравши 76% голосів.

Олександр Зінченко (крайній зліва) з партнерами

Олександр Зінченко (крайній зліва) з партнерами

ФК "Манчестер Сіті"

Новини
Офіційно: УЄФА завів справу на збірну України через Мораеса

Зазначимо, що вболівальники "Сіті" були в захваті від того, як Олександр зіграв за збірну України в стартових матчах відбору Євро-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Манчестер Сіті" прийняв рішення щодо кар'єри Зінченка.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Англії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Англії
Особи
Олександр ЗінченкоПеп Гвардіола
Місце
АнгліяМанчестер
Теги
ФК Манчестер Сітіжіноча збірна України з футболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки