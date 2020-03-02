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2 березня • оновлено в 23:31
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Євро-2020: ЗМІ повідомили про серйозні проблеми гравця збірної України

2.1т
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Півзахисник донецького "Шахтаря" і збірної України Марлос відчуває серйозні проблеми зі здоров'ям.

За словами провідного YouTube-шоу "ТаТоТаке" Михайла Співаковського, бразилець "жовто-синіх", який напевно повинен був потрапити до заявки національної команди на Євро-2020, відчуває біль в області паху.

Марлос (№11)

Марлос (№11)

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"У Марлоса хронічна проблема зі здоров'ям. Йдеться про пубалгію – це дуже неприємне запалення в області паху. У футболістів через навантаження з віком з'являються дуже неприємні болі та дискомфорт. Є версія, що Марлос затягнув з операцією. Якщо це на рівні хроніки, то він з цим буде грати до кінця. Можливо, Марлоса колишнього ми вже не побачимо", – розповів Співаковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник збірної України Руслан Малиновський забив черговий гол за "Аталанту" в чемпіонаті Італії.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Євро-2020
Особа
Марлос
Теги
Збірна України з футболу ФК Шахтар
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