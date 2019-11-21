Євро-2020: УЄФА пішов на вимушені заходи через Росію

Європейський футбольний союз (УЄФА) змушений провести додаткове жеребкування Євро-2020 для групи С, в якій виступають збірні Росії та Данії.

Збірна Росії з футболу

Так як обидві команди входять в число господарів чемпіонату Європи (Копенгаген і Санкт-Петербург) і зіграють в групі В, необхідно визначити, яка з них проведе всі три матчі групового етапу на своєму полі. Інша збірна зіграє вдома два поєдинки групового етапу.

Церемонія жеребкування пройде в п'ятницю, 22 листопада, в штаб-квартирі УЄФА і почнеться опівдні за центральноєвропейським часом (13:00 за київським часом - 14:00 за мск).

Перед цим буде проведено жеребкування плей-офф кваліфікації Євро-2020 за участю 16 кращих представників груп Ліги націй, що не потрапили до фінальної стадії чемпіонату Європи через європейську кваліфікацію. Стикові матчі пройдуть у форматі чотирьох окремих турнірів плей-офф в березні, переможці фіналів вийдуть на ЄВРО.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 9-го туру відбору на Євро-2020 Росія - Бельгія відбулася в Санкт-Петербурзі на "Газпром Арені" і завершилася з рахунком 1:4.

Після матчу в інтернеті шанувальники російської команди не соромилися у виразах, критикуючи виступ футболістів.

Пізніше головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов пояснив розгром своєї команди.

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