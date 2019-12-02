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2 грудня • оновлено в 22:05
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Євро-2020: Названа дивовижна причина відмови Бельгії від матчу з Францією

15.3т
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Збірна Бельгії відмовилася від товариського матчу проти Франції в рамках підготовки до Євро-2020 через те, що в разі поразки втратить першу сходинку рейтингу ФІФА.

Як повідомляє агентство distinctathlete, французи стикнулися з серйозними труднощами у процесі пошуку суперників для проведення товариських зустрічей перед початком чемпіонату Європи через страх опонентів програти.

Дідьє Дешам

Дідьє Дешам

Le Parisien

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Бельгія стала вже не першою збірною, яка не захотіла взяти участь у виставковому матчі проти підопічних Дідьє Дешама. Раніше їм не вдалося залучити Англію. Причиною стало те, що і бельгійці, і англійці бояться програти французам, оскільки це погано позначиться на моральному стані футболістів напередодні Євро-2020.

Варто зазначити, що Франції вдалося домовитися про товариський матч проти збірної України в рамках березневої паузи на збірні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 30 листопада, відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату Європи 2020 року.

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Тема
Євро-2020
Особа
Дідьє Дешам
Теги
збірна Бельгії з футболу збірна Англії з футболу Збірна Франції з футболу
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Хо Хол
Хо Хол
что за бред?
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