Євро-2020: Названа дивовижна причина відмови Бельгії від матчу з Францією

Збірна Бельгії відмовилася від товариського матчу проти Франції в рамках підготовки до Євро-2020 через те, що в разі поразки втратить першу сходинку рейтингу ФІФА.

Як повідомляє агентство distinctathlete, французи стикнулися з серйозними труднощами у процесі пошуку суперників для проведення товариських зустрічей перед початком чемпіонату Європи через страх опонентів програти.

Дідьє Дешам Le Parisien

Бельгія стала вже не першою збірною, яка не захотіла взяти участь у виставковому матчі проти підопічних Дідьє Дешама. Раніше їм не вдалося залучити Англію. Причиною стало те, що і бельгійці, і англійці бояться програти французам, оскільки це погано позначиться на моральному стані футболістів напередодні Євро-2020.

Варто зазначити, що Франції вдалося домовитися про товариський матч проти збірної України в рамках березневої паузи на збірні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 30 листопада, відбулося жеребкування групового етапу чемпіонату Європи 2020 року.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!