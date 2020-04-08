Півзахисник збірної України Євген Коноплянка заявив, що в чемпіонаті Іспанії вболіває за росіянина Дениса Черишева, який виступає за "Валенсію".

"Там дві команди, хто може виграти. За Дениса Черишева, насправді, теж вболіваю. Дивлюся його матчі, намагаюся підтримувати з ним зв'язок. Завжди радію, коли він забиває голи. Звичайно, хотілося б, щоб він взяв Ла Лігу, але всі ми розуміємо, що це 1%", – цитує слова Коноплянки видання Tribuna.

Євген Коноплянка

Він також зазначив, що в боротьбі за чемпіонство в Ла Лізі зараз підтримує "Барселону", але вважає, що за присутності Кріштіану Роналду першість була цікавішою.

Нагадаємо, що в Іспанії наш співвітчизник виступав за "Севілью" з 2015-го по 2018-й рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Коноплянка зізнався, що мріяв би зіграти з жіночою збірною України з футболу.

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