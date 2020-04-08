Головна Новини
8 квітня • оновлено в 22:09
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Євген Коноплянка зізнався в симпатії до Дениса Черишева

4.7т
Читати матеріал російською

Півзахисник збірної України Євген Коноплянка заявив, що в чемпіонаті Іспанії вболіває за росіянина Дениса Черишева, який виступає за "Валенсію".

"Там дві команди, хто може виграти. За Дениса Черишева, насправді, теж вболіваю. Дивлюся його матчі, намагаюся підтримувати з ним зв'язок. Завжди радію, коли він забиває голи. Звичайно, хотілося б, щоб він взяв Ла Лігу, але всі ми розуміємо, що це 1%", – цитує слова Коноплянки видання Tribuna.

Євген Коноплянка

Євген Коноплянка

Він також зазначив, що в боротьбі за чемпіонство в Ла Лізі зараз підтримує "Барселону", але вважає, що за присутності Кріштіану Роналду першість була цікавішою.

Нагадаємо, що в Іспанії наш співвітчизник виступав за "Севілью" з 2015-го по 2018-й рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Коноплянка зізнався, що мріяв би зіграти з жіночою збірною України з футболу.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Особи
Денис Черишев Євген Коноплянка
Теги
ФК Барселона Реал Мадрид ФК Валенсія Севілья
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
22
4
Смішно
6
Цікаво
4
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Astralis
VS
OG
Победа Astralis с форой в -1,5 карты
1.95 Сделать ставку
Syman
VS
SMASH
Победа Syman
1.50 Сделать ставку
Hard Legion
VS
Japaleno
Тотал больше 2,5 карт
2,08 Сделать ставку
FaZe
VS
NaVi
Победа NaVi
1.65 Сделать ставку
mousesports
VS
fnatic
Победа mousesports
1.65 Сделать ставку
AGO
VS
Endpoint
Победа Endpoint
2,08 Сделать ставку
Singularity
VS
SKADE
Победа SKADE
1.60 Сделать ставку
Nordavind
VS
Heretics
Победа Heretics
1.77 Сделать ставку
Espada
VS
Winstrike
Победа Winstrike
1.80 Сделать ставку
Украина получит транш от МВФ до конца 2020 года
1.01 Сделать ставку