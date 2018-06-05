Індійський футболіст забив бомбічний гол парашутом: відео шедевра

Товариський матч між збірними Індії та Кенії, який пройшов напередодні в Мумбаї, так би й залишився непоміченим, якби не епізод на 91 хвилині.

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Індійські футболісти вели в рахунку 2:0, тоді як гості всіма силами намагалися відіграти хоча б один м'яч. Під завісу матчу кенійська команда прогавила контрвипад господарів, і пропустила втретє. нападаючий збірної Індії Суніл Четрі, не зближаючись з воротарем, легко перекинув його та оформив дубль.

Четрі свого часу грав за клуб MLS "Канзас-Сіті" і другу команду лісабонського "Спортинга". Він кращий голеадор в історії збірної Індії (61 гол).

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