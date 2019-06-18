Експрезидента УЄФА Платіні заарештовано: нові подробиці

Колишній президент Європейського футбольного союзу (УЄФА) Мішель Платіні був затриманий 18 червня приблизно о 9:30 в приміщенні Антикорупційного управління судової поліції (OCLCIFF) у Нантеррі.

Разом із ним під варту було взято Софі Діон, яка обіймала посаду радника експрезидента Франції Ніколя Саркозі, повідомляє BFM TV.

Їх підозрюють у корупції під час виборів країни-господарки чемпіонату світу з футболу 2022 року. Мундіаль отримав Катар, а Платіні й адміністрацію Саркозі звинувачують у підкупі функціонерів Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

Мішель Платіні

Слідство стверджує, що вибір на користь Катару було зроблено після політичного втручання Саркозі, який попросив Платіні підтримати заявку азіатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Парижі 6 червня був затриманий віцепрезидент ФІФА Ахмад Ахмад.

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