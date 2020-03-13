Екскапітана "Динамо" вилучили в Туреччині за фол на скандальному легіонері "біло-синіх"

У матчі 26-го туру чемпіонату Туреччини між командами "Анкарагюджю" і "Різеспор" стався резонансний момент за участю двох колишніх футболістів київського "Динамо".

За рахунку 2:1 на користь "Анкарагюджю" захисник "Різеспора", екскапітан "Динамо" Микола Морозюк грубо зупинив прорив нападника суперника Жерсона Родрігеса, який виступає за "Анкарагюджю" на правах оренди і належить "Динамо". Арбітр тут же показав Морозюку другу жовту картку і вилучив його з поля.

Матч так і завершився перемогою "Анкарагюджю" – 2:1. Примітно, що в складі переможців гол забив саме Родрігес, а за "Різерспор" відзначився ще один ексгравець "Динамо" Денис Гармаш.

"Анкарагюджю" займає передостаннє, 17-е місце в таблиці. "Різерспор" знаходиться на дві позиції вище.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Жерсон Родрігес перейшов в "Динамо" (Київ) влітку 2019 року, проте запам'ятався скандальною поведінкою, зокрема часто порушував спортивний режим.

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