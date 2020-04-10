Колишній футболіст донецького "Шахтаря" Нері Кастільо поділився неприємними спогадами свого переходу в команду з "Олімпіакоса" за 20 мільйонів євро.

"Я не хотів залишати "Олімпіакос", але керівництво наполягало на цьому. За мене пропонували великі гроші, рекордні в історії клубу. Мені погрожували, що я не буду грати, якщо залишуся. Я приїхав в Україну з чорним серцем, в поганому психологічному стані, і далі все ставало тільки гірше", – цитує слова Кастільо видання ESPN.

Мірча Луческу і Нері Кастільо головком

Мексиканський футболіст розповів, що в один рік втратив обох батьків, але не зумів потрапити на похорон матері через головного тренера "гірників" Мірчу Луческу.

"29 грудня я прилетів в Уругвай після дзвінка батька, який повідомив, що моя мати впала в кому. Я пам'ятав, що мені потрібно повернутися в розташування "Шахтаря" 7 січня, тому подзвонив Луческу і попросив його залишитися ще на кілька днів, але він мені відмовив. Я прилетів в Україну, а 8 січня дізнався про смерть матері. Я знову звернувся Луческу, але він не відпустив мене навіть на похорон. Незабаром помер і мій батько", – згадує Кастільо.

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