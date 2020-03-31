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31 березня • оновлено в 16:39
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Ексгравець "Динамо" відверто висловився про Газзаєва

1.8т
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Ексфутболіст київського "Динамо" Бадр Ель-Каддурі зізнався, що Валерій Газзаєв був найскладнішою людиною з усіх, хто тренував команду протягом його кар'єри в клубі.

"Я так вихований, що треба поважати старших. Але якщо хтось говорить погані речі на мою адресу, то я обов'язково відповім. Один-два рази міг промовчати, але на третій уже не стримаюся... У "Динамо" таким тренером був Валерій Газзаєв. Дуже важка людина... Без сумнівів, він хороший тренер, але як людина... Він може сміятися, лізе цілуватися, а за п'ять хвилин може злитися та стає просто сам не свій", – розповів марокканець в інтерв'ю офіційному сайту "Динамо".

Бадр Ель-Каддурі

Бадр Ель-Каддурі

Футбол 24

Він також зазначив, що виніс один важливий урок після спілкування та роботи з Газзаєвим.

"Найголовніше, що я виніс після спілкування і роботи з ним, – я ніколи не буду таким тренером, як Валерій Георгійович", – додав Ель-Каддурі.

Нагадаємо, що в складі "Динамо" марокканець виступав з 2002 по 2013 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко зробив несподіване зізнання про стосунки з футболістами "Динамо".

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Валерій Газзаєв
Тег
ФК Динамо Київ
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