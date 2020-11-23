Ексфутболіст збірної ПАР загинув в автокатастрофі

Колишній футболіст збірної ПАР і бельгійського "Генка" Анеле Нгцонгца загинув в автокатастрофі у віці 33 років.

Як повідомляє видання CNN, транспортний засіб, в якому перебував спортсмен, перевернувся під час їзди по шосе. Його тіло було знайдено в 30 метрах від машини.

За кермом під час аварії перебувала подруга Нгцонгци, яка в результаті ДТП опинилася під завалами. Її зуміли врятувати і відвезти в лікарню, де вона лежить у важкому стані.

В останні роки футболіст виступав у Прем'єр-лізі ПАР за "Мамелоді Сандаунз" і "АмаЗулу". Кольори "Генка" він захищав у 2007-2016 роках, провівши за команду більше 200 матчів. За національну збірну Нгцонгца зіграв 53 поєдинки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26-річний футболіст-професіонал помер під час матчу з друзями.