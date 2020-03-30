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30 березня • оновлено в 14:38
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Ексфутболіст "Динамо" Ленс втрапив у скандал в Туреччині через карантин

1.7т
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Колишній хавбек київського "Динамо" Джермейн Ленс, який нині виступає за турецький "Бешикташ", знаходиться в конфлікті з керівництвом цього клубу, висловивши бажання порушити вимоги карантину.

За інформацією турецьких ЗМІ, 32-річний голландець у зв'язку припиненням сезону прагне виїхати до себе на батьківщину, проте "Бешикташ" відмовляється його відпускати за умовами карантину, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

Спортивний директор "Бешикташа" Ердал Торуногулларі пригрозив Ленсу розірванням контракту в разі, якщо він все-таки покине Стамбул.

Джермейн Ленс

Джермейн Ленс

"Чисто по-людськи я Ленса прекрасно розумію: не тільки він хоче поїхати до своїх рідних, дітей. Але ситуація така, що всі повинні дотримуватися правил карантину та залишатися там, де вони в даний момент знаходяться. І Ленс – не виняток. Як і я, до речі, – мені теж доводиться відмовляти собі в бажанні куди-небудь поїхати. Правила клубу єдині для всіх. Але якщо в цих умовах хтось все одно хоче виїхати – без проблем це влаштуємо шляхом розірвання контракту", – сказав Торуногулларі, якого цитує dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, в "Динамо" Ленс виступав з 2013-го по 2015 рік. Кольори "Бешикташа" хавбек захищає з літа 2017 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець "Астон Вілли" Джек Гріліш закликав фанатів залишатися вдома і дотримуватися карантину, а сам вирушив на вечірку і розбив свій Range Rover.

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Автор
Денис Карпов
Особа
Джермейн Ленс
Місце
Туреччина Стамбул
Тег
Бешикташ Стамбул
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