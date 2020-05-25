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25 травня • оновлено в 10:57
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Ексфутболіст Алієв звинуватив Сьоміна у вильоті "Динамо" в півфіналі Кубка УЄФА

1.7т
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Колишній футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв вважає, що помилка головного тренера Юрія Сьоміна в півфіналі Кубка УЄФА 2008/09 проти "Шахтаря" завадила команді вийти у фінал.

"Я вважаю, що ми не вийшли в фінал через помилку Палича (Сьомін – Ред.). Він прибрав з поля Бангуру. Ми повинні були вигравати матч в Києві – це 100%. І був у мене в кінці момент, коли Мілевський віддав, я пробивав з п'яти метрів, але П'ятов "потягнув". Якби ми виграли в Києві, то пройшли б у фінал. По тій грі, яку ми показали в Києві, ми повинні були вигравати за сумою двох матчів", – сказав Алієв в прямому ефірі передачі "Великий футбол".

Олександр Алієв та Юрій Сьомін

Олександр Алієв та Юрій Сьомін

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Нагадаємо, що 7 травня 2009 року "Шахтар" вирвав перемогу над "Динамо" і вийшов у фінал Кубка УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 травня 2009 року "гірники" в неймовірному за напруженням поєдинку здолали німецький "Вердер" і стали переможцями історичного Кубка УЄФА.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особи
Юрій Сьомін Олександр Алієв
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар
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