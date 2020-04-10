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10 квітня • оновлено в 18:20
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Ексфорвард збірної Росії Сергій Кір'яков наїхав на китайців через коронавірус

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Колишній нападник збірної Росії Сергій Кір'яков розкритикував харчовий раціон китайців і заявив, що це є причиною частого виникнення різних вірусів у них в країні.

"Так треба жерти нормальну їжу! А не те що повзає і літає. Переходити на більш цивілізований режим харчування. У нас на зборах був шведський стіл – личинки шовкопряда, коники і тому подібні "делікатеси". Місцеві хлопці повні тарілки набирали і закидали собі в топку як насіння. Про що тут можна говорити?" – цитує слова Кирьякова видання Чемпіонат.

Сергій Кір'яков

Сергій Кір'яков

російська газета

Він також розповів про обстановку, яка панує на китайських ринках, і не здивувався, що саме там почало поширюватися захворювання.

"Я на такі ринки не ходив. Але уявляю собі, що там відбувається. Бруд, мавпи бігають, які є першими розповсюджувачами хвороб. В Китаї взагалі від хмарочосів до розрухи рукою подати. Трохи в бік відійшов від цього блиску і багатства – нетрі та XIX століття. Люди прямо на вулицях і пісяють, і какають", – додав ексфутболіст.

Відзначимо, що Кір'яков протягом трьох років виступав у китайському чемпіонаті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у всьому світі коронавірусом заразилися вже 1,6 мільйона чоловік.

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Місце
Китай
Тег
збірна Росії з футболу
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
где эти животные активисты?заходишь к ним в ресторан ,а там целый зверинец и серпентарий ,главное все свежее.ха-ха
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Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

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