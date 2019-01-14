Екс-президент "Реала" вперше розповів, чому пішов Зідан

Рамон Кальдерон — екс-президент мадридського "Реала" вперше відкрив завісу таємниці над несподіваним відходом французького фахівця Зінедіна Зідана з поста головного тренера королівського клубу після закінчення сезон 2017/18.

"Зідан хотів продати Гарета Бейла і зберегти Кріштіану Роналду. Він хотів, щоб у нього було право приймати рішення про покупку і продаж гравців. Керівництво клубу не виконало його вимоги, тому він і вирішив піти. Вважаю, що Зінедін мав рацію у цій ситуації", — наводить слова Кальдерона іспанська газета AS .

Зідан хотів залишити в "Реалі" Роналду

Мадридський "Реал" влітку 2018 року продав Кріштіану Роналду в італійський "Ювентус" за 100 мільйонів доларів. У нинішньому сезоні італійської Серії А португалець забив 14 м'ячів у 19 матчах. В активі валлійця Бейла, який залишився у "Реалі" — чотири м'ячі у 15 зустрічах в іспанській Ла Лізі.

У нинішньому чемпіонаті Іспанії "Реал" із 30-ма очками займає 5-те місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мадридський "Реал" зазнав сенсаційної поразки у 18-му турі чемпіонату Іспанії із футболу. Королівський клуб із рахунком 0:2 програв 15-й команді Примери — "Реалу Сосьєдаду".

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