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Екс-футболіста "Динамо" принизили в Росії

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Колишній гравець київського "Динамо" Роман Єрьоменко залишився без клубу. Московський "Спартак" розірвав контракт із фінським футболістом одразу після проходження медогляду.

Агент Романа Марко Трабуккі назвав ситуацію принизливою і звернувся до юриста клубу Олександра Цомая, аби той її прояснив.

"Він виявився розгубленим, сказав, що йому про таке рішення повідомили тільки в день медогляду. Спочатку я поцікавився, раптом щось не те з візитом до лікарів, тоді це було б логічно. Але Цомая відповів: "Ні, Роман відмінно все пройшов". Тим більше, все виглядає дивно", — цитує Трабуккі Матч ТВ.

Роман Єрьоменко

Роман Єрьоменко

gazetavv.com

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При цьому агент Єрьоменка зізнався, що не розуміє логіки дій "Спартака" в цій ситуації.

"Москвичі діяли у правовому полі, але час повідомлення нас здивував. Рішення прийнято явно не в цей день, навіщо тоді просити хлопця проходити медогляд?" — обурився Трабуккі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати московського "Спартака" були категорично проти трансферу екс-півзахисника київського "Динамо" Романа Єрьоменка. Футболіст відбув дворічну дискваліфікацію за вживання кокаїну. Її термін закінчився шостого жовтня 2018 року.

Особа
Роман Єременко
Місце
РосіяМосква
Теги
Спартак МоскваФК Динамо Київ
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