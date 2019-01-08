Екс-футболіста "Динамо" принизили в Росії

Колишній гравець київського "Динамо" Роман Єрьоменко залишився без клубу. Московський "Спартак" розірвав контракт із фінським футболістом одразу після проходження медогляду.

Агент Романа Марко Трабуккі назвав ситуацію принизливою і звернувся до юриста клубу Олександра Цомая, аби той її прояснив.

"Він виявився розгубленим, сказав, що йому про таке рішення повідомили тільки в день медогляду. Спочатку я поцікавився, раптом щось не те з візитом до лікарів, тоді це було б логічно. Але Цомая відповів: "Ні, Роман відмінно все пройшов". Тим більше, все виглядає дивно", — цитує Трабуккі Матч ТВ.

Роман Єрьоменко gazetavv.com

При цьому агент Єрьоменка зізнався, що не розуміє логіки дій "Спартака" в цій ситуації.

"Москвичі діяли у правовому полі, але час повідомлення нас здивував. Рішення прийнято явно не в цей день, навіщо тоді просити хлопця проходити медогляд?" — обурився Трабуккі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати московського "Спартака" були категорично проти трансферу екс-півзахисника київського "Динамо" Романа Єрьоменка. Футболіст відбув дворічну дискваліфікацію за вживання кокаїну. Її термін закінчився шостого жовтня 2018 року.