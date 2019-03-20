Екс-футболіста АПЛ заарештували: що трапилося

Колишній гравець "Саутгемптона" Джон Віафара заарештований за злочин, пов'язаний з незаконним обігом наркотиків. 19 березня колумбійського екс-футболіста затримали в Калі.

Східний окружний суд Техасу надав докази збуту наркотичних речовин Віафарою в період з 2008 по 2018 рік. Футболіст разом з бандою відправляв препарати на судах до Мексику, а потім у США, повідомляє El Espectador.

Джон Віафара Noticias Caracol

Раніше гравця збірної Колумбії затримували за водіння фургона в нетверезому вигляді.

Джон Віафара почав футбольну кар'єру в "Депортіво Пасто) в 1998 році. Він встиг пограти в різних клубах, включаючи 76 ігор у чемпіонаті Англії за "Саутгемптон". У складі "Онсе Кальдас" півзахисник вигравав Кубок Лібертадорес в 2004 році. Крім того, Джон Віафара провів 43 поєдинки за збірну Колумбії, в яких один раз забивав супернику.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкому і напівлегкій вазі Конор МакГрегор був заарештований в Майамі (США). Титулований боєць розбив телефон фаната після того, як той сфотографував його біля готелю приблизно о 5 годині ранку.

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