Екс-футболіст збірної України розповів, як відмовився "розсовувати ніжки" перед Росією

Колишній футболіст збірної України Артем Федецький категорично відмовився від вигідної пропозиції виступати в чемпіонаті Росії.

"У мене був хороший варіант, із фінансової точки зору, перейти в чемпіонат Росії. Але не все вимірюється в грошах. Хтось може сказати, що я вже своє заробив, а зараз вдаю із себе героя. Ні, абсолютно. Мені пропонували два мільйони євро. Якась московська команда, навіть не знаю яка. Мені просто назвали суму й думали, що я розсуну ніжки – і туди. Ні, хлопці, не на того нарвалися. Я – українець, люблю цю країну і поважаю свій народ", – сказав Федецький в інтерв'ю YouTube-каналу "Трендець".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Артем Федецький жорстко пройшовся по Ярославу Ракицькому, який на початку року перейшов із "Шахтаря" в російський "Зеніт".

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